Зарабатывающий деньги кот покорил соцсети

Хозяин одной из маркетинговых фирм в Америке однажды столкнулся с назойливой проблемой: в офисе его компании завелись мыши. Он решил бороться старым проверенным способом — завел кота. Бизнесмен отправился в местный приют для животных и взял оттуда пушистого питомца. Котенок прекрасно обжился в новом доме и сотрудники компании быстро к нему привязались.

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Однажды они заметили, что кот откуда-то приносит деньги. Работники начали внимательно следить за пушистым добытчиком. Они увидели, что тот целыми днями сидит у стеклянных дверей офиса и ждет, когда прохожие просунут ему сквозь узкие створки банкноту, которую тот то ловит на лету, то охотится на нее, то прыгает за ней. Кот устраивает целое шоу и находит благодарных зрителей, которые постоянно суют ему деньги, чтобы тот повторил какой-нибудь из своих трюков.

Когда деньги стали буквально сыпаться, хозяин конторы решил направить их на благотворительность для животных и людей.

А кота прозвали cashnip (игра слов на английском: cash — наличные, catnip — кошачья мята).

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Кот прославился в Сети, и теперь со всего мира получает письма с деньгами, которые отправляют люди, желающие помочь нуждающимся.