Живая рыба в супермаркете запрыгнула в тележку покупателя

Курьёзный случай произошёл в одном из китайских супермаркетов. Продавец пытался выловить рыбу в аквариуме, но она решила предпринять самостоятельную прогулку. Рыба выпрыгнула из воды и оказалась прямо в покупательской тележке.