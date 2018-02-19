Видео: аллигатор прыгнул в лодку с туристами

Во Флориде, США, аллигаторов столько, что его даже прозвали «крокодильим штатом». Тут далеко не безопасно прогуливаться далеко от дома и забредать в болота, из которых можно и не вернуться.

Очередной инцидент с аллигатором произошел с туристами, отправившимися на прогулку по реке. В какой-то момент лодка слишком близко подошла к берегу и застряла в грязи. Тут перепуганные отдыхающие и увидели залегшего неподалеку крокодила.

Гид пытается снизить накал эмоций, в шутку предлагая туристам похлопать аллигатора по спине. Слышен нервный смех, а затем все внезапно перестает быть хоть сколь-нибудь забавным.

Огромная рептилия одним прыжком попадает на палубу катера. Все бросаются врассыпную, но аллигатор, будто бы довольный произведенным впечатлением, просто перелезает через борт с другой стороны и плюхается в реку. По счастью, в инциденте никто не пострадал.