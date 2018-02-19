Ещё
Видео: аллигатор прыгнул в лодку с туристами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: аллигатор прыгнул в лодку с туристами 

Don't Panic 19 февраля 2018
Во Флориде, США, аллигаторов столько, что его даже прозвали «крокодильим штатом». Тут далеко не безопасно прогуливаться далеко от дома и забредать в болота, из которых можно и не вернуться.
Очередной инцидент с аллигатором произошел с туристами, отправившимися на прогулку по реке. В какой-то момент лодка слишком близко подошла к берегу и застряла в грязи. Тут перепуганные отдыхающие и увидели залегшего неподалеку крокодила.
Гид пытается снизить накал эмоций, в шутку предлагая туристам похлопать аллигатора по спине. Слышен нервный смех, а затем все внезапно перестает быть хоть сколь-нибудь забавным.
Огромная рептилия одним прыжком попадает на палубу катера. Все бросаются врассыпную, но аллигатор, будто бы довольный произведенным впечатлением, просто перелезает через борт с другой стороны и плюхается в реку. По счастью, в инциденте никто не пострадал.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии6
10 фраз, которые не произнесет умный человек86
На поверхности Луны обнаружили колесо
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение