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Корова отдыхает на острове, избежав скотобойни
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Корова отдыхает на острове, избежав скотобойни 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
На юго-западе Польши во время транспортировки на скотобойню корова протаранила металлические стенки грузовика и побежала к озеру, на берегу которого ее пытались остановить фермеры. Однако корова не поддалась, даже покалечила одного из них, а затем переплыла на близлежайший остров.
Позднее бригада спасателей предприняла попытку поймать корову, но она, почуяв интерес к своей персоне, отплыла на другой полуостров.
Затем владелец коровы попросил помощи у местного ветеринара, но у того закончились транквилизаторы, а приобретение новых препаратов занимает несколько дней.
Поскольку все попытки вернуть животное не принесли никаких результатов, фермеру пришлось следить за тем, чтобы корова не голодала в одиночестве на острове. Владелец не может допустить, чтобы с животным что-нибудь случилось, иначе ему не заплатят на бойне.
Тем временем местный политик и бывший певец Павел Кукиз вступился за животное, назвав корову "героем". Он считает, что "если бы все граждане проявляли такую же решимость, как это животное, Польша была бы более процветающей страной".
"Я не вегетарианец, но стойкость и желание бороться за жизнь этой коровы неоценимы. Я решил сделать все возможное, чтобы эта корова умерла от старости в безопасном месте".
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