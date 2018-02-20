Корова отдыхает на острове, избежав скотобойни

На юго-западе Польши во время транспортировки на скотобойню корова протаранила металлические стенки грузовика и побежала к озеру, на берегу которого ее пытались остановить фермеры. Однако корова не поддалась, даже покалечила одного из них, а затем переплыла на близлежайший остров.

Позднее бригада спасателей предприняла попытку поймать корову, но она, почуяв интерес к своей персоне, отплыла на другой полуостров.

Затем владелец коровы попросил помощи у местного ветеринара, но у того закончились транквилизаторы, а приобретение новых препаратов занимает несколько дней.

Поскольку все попытки вернуть животное не принесли никаких результатов, фермеру пришлось следить за тем, чтобы корова не голодала в одиночестве на острове. Владелец не может допустить, чтобы с животным что-нибудь случилось, иначе ему не заплатят на бойне.