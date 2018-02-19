Пермяки отправили посылку «Гарольду, скрывающему боль»

Пермяки отправили посылку герою одного из самых известных мемов. Венгра Арато Андраша, который стал известным благодаря своей сомнительной улыбке на стоковых фотографиях, в народе уже величают просто "дедом Гарольдом".

Информация о необычной посылке появилась в одном из городских сообществ Перми в социальной сети ВКонтакте. На снимках, сделанных после того, как Арато уже получил презент из России, видно, что пермяки отправили ему в подарок отечественный шоколад и шарф.

Вот на этих фото венгр выглядит действительно счастливым.