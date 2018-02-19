Песец с подругой-лисой и самая одинокая птица

Хвостатые новости

Вернулся с рыжей подружкой

Песец, ставший звездой YouTube после визита к рыбаку с Ямала, вернулся к автору знаменитого видео вместе с подругой-лисицей.

В новом видео, которое опубликовал рыбак Ильдар Биктимиров из города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, за проделками песца наблюдает стеснительная подружка — рыжая лисица так и не осмелилась подойти близко к людям, пока ее белый ухажер мастерски обнюхивал лунки и снегоход местных рыбаков.

В итоге Ильдар Биктимиров сжалился над зверьком, ставшим героем быстро ставшего популярным видео, и угостил песца и его хвостатую подругу рыбой.

Надеемся, в следующий раз бесстрашный зверь не приведет на кормушку с собой еще и косолапого товарища.

Последний полет Найджела

В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица на планете — олуша Найджел. Найджел три года прожил в одиночестве на острове Мана. Его окружали только бетонные скульптуры, изображающие птиц, — местные власти установили их, чтобы привлечь олуш, которые по какой-то причине покинули эти территории.

Иногда птицы, привлеченные скульптурами, прилетали на остров, но, осознав, что ошиблись, снова улетали. И только Найджел задержался надолго, потому что полюбил одну из бетонных птиц. Он построил ей гнездо, как положено настоящему мужчине, ухаживал за ней и даже исполнял брачный танец.

В декабре 2017 года на остров прилетели три другие олуши, однако Найджел предпочитал проводить время с бетонными друзьями. Вероятно, его просто не приняли в стаю.

Косатка учится говорить

Косатки способны повторять некоторые слова за людьми. Испанские и чилийские ученые смогли обучить одну из живущих в неволе косаток — 14-летнюю самку по кличке Вики — повторению нескольких простых слов.

До этого животное уже было обучено различным трюкам, которые обычно показывают зрителям в водных шоу. В качестве вознаграждения за совершение правильных действий косатка могла рассчитывать на ласковое поглаживание и угощение рыбой.

В новом эксперименте ученые попытались научить Вики повторять слова, произнесенные человеком, используя те же способы поощрения. Удивительно, но этот эксперимент тоже принес результаты: косатка довольно внятно, так, что можно было четко разобрать услышанное, сумела повторить несколько слов: «эми», hello («привет»), byebye («пока») и цифры — от единицы до трех.