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Насколько велик космос на самом деле
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Насколько велик космос на самом деле 

Don't Panic 19 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Масштабы космоса не укладываются в голове. Он велик. Очень велик. Да что там — просто невероятно огромен! Еще в начале XX века ученые полагали, что Млечный Путь имеет 300 000 световых лет в поперечнике, а ведь это лишь одна из многих, многих галактик.
Более точные расчеты показали меньшее число: размеры Млечного Пути «всего лишь» 150 000 световых лет в поперечнике. Как велика наблюдаемая нами Вселенная? О, ее диаметр составляет каких-то там 93 миллиарда световых лет.
Ученые сравнительно недавно открыли способ измерения межзвездных расстояний. Они используют радиоволны и замеряют время, которое требуется им для возвращения от Земли до Марса, к примеру. Зная одну переменную в уравнении, можно найти и все прочие данные.
В середине прошлого века астрономы узнали, что Вселенная постоянно расширяется. Чем быстрее от нас удаляются галактики, тем больше красного света в спектре мы получаем. На данный момент самое сильное красное излучение пришло из галактик, которым уже 13,8 миллиарда лет. Это — возраст Вселенной, которая в момент формирования тут же начала очень быстро расширяться. Таким образом выходит, что самые далекие галактики в видимой части Вселенной находятся в 46,5 миллиардах световых лет от Земли.
Астрономы из Оксфордского университета пришли к выводу, что вся Вселенная примерно в 250 раз больше той, что мы можем наблюдать. Скорее всего, ни мы, ни даже наши потомки не смогут даже увидеть, что лежит так далеко.
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