Как научиться видеть в темноте

Способность хорошо ориентироваться даже в самую темную ночь всегда считалась отличительной особенностью специфических профессий.

Мы видим фильмы о ниндзя, с легкостью находящих темную секретную кошку в комнате без окон и спецагентах, умеющих без труда отличить подлинник Черного Квадрата от пяти подделок в изолированном наглухо бункере. Естественно, мы хотим уметь также — даже если самое секретное задание будет пробраться в темную кухню за бутылкой прохладительного.

Вот несколько способов, которые пусть и не превратят ваши глаза в окуляры прибора ночного видения, но зато позволят с легкостью ориентироваться в относительно темном помещении. Палочки

Сетчатка глаза обладает двумя типами фоторецепторов — колбочками и палочками. Нам интересны так называемые палочки (rod cells), названные по типу цилиндрической формы. Они преобразуют световые раздражители в нервное возбуждение. Светочувствительность палочек достигается благодаря наличию пигмента родопсина. Красные очки

Перед тем, как зайти в темное помещение, попробуйте надеть очки с красной тонировкой. Палочки игнорируют свет этого цвета, поэтому в темноте глаза адаптируются быстрее. Такие очки, к примеру, носят пилоты перед ночным вылетом. Яркий свет

Зрачок сужается и расширяется в зависимости от проникающего в глаз света. Ярче свет — уже зрачок. В темной комнате он, напротив, будет расширяться, чтобы получить весь возможный свет. Поэтому, постарайтесь избежать яркого света перед тем, как зайти в темную комнату — глаза адаптируются быстрее. Пиратская повязка

Вообще, лучше всего будет просто дать глазам адаптироваться к темноте самостоятельно. Получаса в абсолютно темной комнате хватит, чтобы органы зрения максимально адаптировались к последующей нагрузке. Как ни странно, но действенной оказывается даже пиратская повязка: отгородите один глаз от света на 20 минут, а в темной комнате снимите повязку — разница будет сразу заметна. Периферическое зрение

Фокусировать взгляд на определенном предмете в темной комнате — не лучшая идея. Дело в том, что периферическое зрение включает в работу большее количество палочек: сосредоточившись на лежащем в стороне объекте, вы через какое-то время начнете лучше видеть его движение и форму. Сонар

Любой человек может развить в себе способность ориентироваться по звуку. Эта система, получившая название «щелчковый сонар», была разработана специально для слепых людей. Ее действие схоже с эхолокатором, который используют летучие мыши. Принцип сонара довольно прост: щелкающие звуки языком отражаются от поверхности предметов и позволяют примерно «увидеть» их форму. Спецдиета

Еда может активно повлиять на нашу способность видеть в темноте. Черника улучшает состояние сетчатки, витамин А используется медиками для лечения так называемой «куриной» или ночной слепоты. Проще всего будет получать его из витаминов — впрочем, подойдет и диета, богатая морковью, брокколи, тыквой, рыбой и печенью. Вода

98% поверхности нашего глазного яблока состоит из воды. Обезвоживание организма ведет к сухости глаз, что мешает видеть в темноте. Старайтесь поддерживать водный баланс на общепринятом уровне: 2 литра в день на взрослого человека.