Ещё
Девушку сняли с рейса из-за критических дней
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушку сняли с рейса из-за критических дней 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Компания Emirates сняла с рейса Бирмингем — Дубай пассажирку, которая пожаловалась на менструальные боли, сообщает The Sun.
24-летняя Бэт Эванс собиралась лететь в ОАЭ вместе со своим другом 26-летним Джошуа Мораном. Однако пару высадили с борта буквально за несколько минут до взлета.
По словам молодых людей, стюардесса подслушала их разговор, в котором Бэт жаловалась на боль в животе, вызванную критическими днями. При этом уровень дискомфорта девушка описала как "1 из 10" по степени болезненности. Тем не менее экипаж принял решение снять пассажиров с рейса, поскольку в самолете не было врача.
Разгневанным Бэт и Джошуа пришлось потратить по 250 фунтов (около 20 тысяч рублей), чтобы заново забронировать перелет.
«Снять людей с рейса из-за менструальных болей — это безумие», — заявил Джошуа. По его словам, никто из членов экипажа даже не осмотрел Бэт, чтобы убедиться, что девушке действительно нужна помощь врача.
«Пассажирка сообщила экипажу, что испытывает дискомфорт и боль. Капитан экипажа принял решение высадить мисс Эванс, чтобы она смогла получить медицинскую помощь», — прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.
По его словам, члены экипажа не хотели, чтобы девушке стало хуже во время перелета.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение