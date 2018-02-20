Девушку сняли с рейса из-за критических дней

Компания Emirates сняла с рейса Бирмингем — Дубай пассажирку, которая пожаловалась на менструальные боли, сообщает The Sun.

24-летняя Бэт Эванс собиралась лететь в ОАЭ вместе со своим другом 26-летним Джошуа Мораном. Однако пару высадили с борта буквально за несколько минут до взлета.

По словам молодых людей, стюардесса подслушала их разговор, в котором Бэт жаловалась на боль в животе, вызванную критическими днями. При этом уровень дискомфорта девушка описала как "1 из 10" по степени болезненности. Тем не менее экипаж принял решение снять пассажиров с рейса, поскольку в самолете не было врача.

Разгневанным Бэт и Джошуа пришлось потратить по 250 фунтов (около 20 тысяч рублей), чтобы заново забронировать перелет.

«Снять людей с рейса из-за менструальных болей — это безумие», — заявил Джошуа. По его словам, никто из членов экипажа даже не осмотрел Бэт, чтобы убедиться, что девушке действительно нужна помощь врача.

«Пассажирка сообщила экипажу, что испытывает дискомфорт и боль. Капитан экипажа принял решение высадить мисс Эванс, чтобы она смогла получить медицинскую помощь», — прокомментировал инцидент представитель авиакомпании.

По его словам, члены экипажа не хотели, чтобы девушке стало хуже во время перелета.