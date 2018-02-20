Что делать, если на вас напал медведь

Встреча с медведем для человека смертельно опасна. Хищник не предсказуем, он может напасть просто так, из интереса, а может и пройти мимо. Всегда нужно рассчитывать на худший вариант — к сожалению, подготовиться к нападению зверя практически невозможно. По большому счету, выживание будет зависеть главным образом от того, верно ли вы оценили ситуацию. Забудьте ерунду из голливудских блокбастеров и почитайте единственно верные способы повысить свои шансы выжить при встрече с диким медведем в лесу. Добыча или угроза

Постарайтесь не впадать в панику и трезво оценить, что собирается делать животное. Возможно, вы просто стоите у него на пути, или создаете угрозу берлоге. Если медведь смотрит на вас как на угрозу, шансы спастись есть. А вот если медведь видит перед собой добычу, атаки избежать не удастся. Зрительный контакт

Зрительный контак животное однозначно воспримет как вызов. Это спровоцирует агрессию, поэтому не пытайтесь устроить игру в «гляделки» — для вас она закончится однозначно плохо. В то же время упускать медведя из виду тоже опасно: следите за зверем, чтобы понимать, что он предпримет в следующий момент. Поднимайте шум

Медведи, да и другие животные, не способны рационально оценить силу противника. Они оперируют простыми данными: размер, поведение, уровень угрозы. Если медведь уже направляется к вам и сворачивать явно не собирается, поднимите над головой куртку и попробуйте покричать. Громкий, высокий — возможно опасный соперник. Вполне вероятно, медведь решит просто с вами не связываться. Побег

И не думайте убежать от медведя. Почти все виды способны развивать скорость до 70 км/ч… С таким же успехом вы могли бы попробовать убежать от автомобиля на трассе. Кроме того, такое поведение покажет, что вы добыча. Само собой зверь кинется на вас! Деревья

Действительно, медведи умеют залезать на деревья. И, тем не менее, спастись таким образом стоит попробовать. Тяжелый взрослый зверь просто не сможет залезть так высоко, как вы — его не выдержат ветки. Другое дело, что осаду на дереве придется держать долго. Все лучше, чем сражаться с диким зверем голыми руками. Игра в мертвеца

Стоит ли притворятся мертвым перед медведем — вопрос дискуссионный. Это (скорее всего) сработает с бурым медведем или гризли, а вот для черного медведя такой трюк обеспечит просто еще более легкий ужин. Если решились притворятся, ложитесь лицом вниз, накройте затылок руками. Локтями прикрывайте лицо, медведь наверняка попробует перевернуть вас носом. Имейте ввиду: если медведь уже начинает облизывать вас, или немного покусывать — пора вставать и давать отпор. Дальше будет только хуже. Драка

Драться с медведем — последнее дело. Откровенно говоря, рассчитывать почти не на что, но не сдаваться же без боя! Единственный шанс отвлечь и смутить зверя — попасть ему точно по носу. Если он не успеет откусить вам руку — отлично, вы выиграли пару минут, лезьте на дерево.