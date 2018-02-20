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Кот перегородил людям выход из метро и не парится
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Кот перегородил людям выход из метро, и не парится 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: Instagram.com
Восьмисекундный ролик, на котором кот мешает толпам людей выходить из метро, просмотрели более 1,3 млн человек. Животное сладко спит в метре от схода с эскалатора и нисколько не переживает, что может попасть под ботинок случайного прохожего. И люди действительно не тревожат кота, претерпевая все неудобства!
К слову, пушистый малыш проживает в Турции. Он родился недалеко от станции метро «Таксим» три года назад и за это время искренне поверил, что он хозяин станции. А работники станции так любят кота, что не могут указать животному на место — вот он и выбирает сам, где ему сидеть и кому мешать.
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