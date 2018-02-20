Мужчина сделал предложение сам себе

Порой расспросы родственников о том, как скоро вы собираетесь обзавестись семьей, выводят из себя. Но некоторые люди решают эту проблему с юмором.

Музыкант из Мумбаи, 28-летний Никил Малик, признался, что близкие постоянно задают ему вопросы о том, когда же он наконец женится и обзаведется потомством. Родственники молодого мужчины уверены, что Никилу же давно пора найти себе супругу и жить размеренной семейной жизнью.

Устав от назойливых вопросов, мужчина решил… сделать предложение самому себе. В доказательство серьезности намерений Никил поучаствовал в весьма интересной фотосессии. Друг-фотограф сделал для Малика серию снимков, на которых новоиспеченный жених делает предложение руки и сердца самому себе. Фотографии Никил разослал родственникам.

Родители и близкие Малика с юмором отнеслись к его выходке и пообещали с пониманием относится к его личной жизни и стараться не мучить его вопросами о семье.