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Мужчина сделал предложение сам себе
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Мужчина сделал предложение сам себе 

Рамблер 20 февраля 2018
Фото: Instagram
Порой расспросы родственников о том, как скоро вы собираетесь обзавестись семьей, выводят из себя. Но некоторые люди решают эту проблему с юмором.
Музыкант из Мумбаи, 28-летний Никил Малик, признался, что близкие постоянно задают ему вопросы о том, когда же он наконец женится и обзаведется потомством. Родственники молодого мужчины уверены, что Никилу же давно пора найти себе супругу и жить размеренной семейной жизнью.
Устав от назойливых вопросов, мужчина решил… сделать предложение самому себе. В доказательство серьезности намерений Никил поучаствовал в весьма интересной фотосессии. Друг-фотограф сделал для Малика серию снимков, на которых новоиспеченный жених делает предложение руки и сердца самому себе. Фотографии Никил разослал родственникам.

Only love myself and my momma I'm sorry. 📸 — @bhumikab

Публикация от  Nikhil Malik (@nikhilmalik)

Родители и близкие Малика с юмором отнеслись к его выходке и пообещали с пониманием относится к его личной жизни и стараться не мучить его вопросами о семье.
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