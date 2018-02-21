Украденная картина Эдгара Дега найдена в автобусе

Отмечается, что найденное полотно может оказаться картиной «Хористы», украденной в 2009 году из марсельского музея Кантини. Таможенники нашли ее в багажном отделении. Однако владельца картины сразу найти не удалось.

Ренее ее передали представители музея Орсе коллегам из Марселя. В парижском Орсе пока не подтвердили, что полотно является именно украденной картиной, так как для начала нужно провести экспертизу на ее подлинность.

Картину «Хористы» Эдгар Дега написал в 1877 году, ее размер — 32 на 27 сантиметров. По оценкам Объединения французских музеев, стоимость полотна составляет примерно 800 тысяч евро.

Ранее «360» писал, что в одном из музеев Москвы, на тесный контакт с потусторонним миром пожаловались сотрудники. Музейные работники «Стрелецких палат» убеждены: что‐то играет со светом в здании, а заодно ‐ и на их нервах.