Гость из будущего предсказал конец человечества

Гость из будущего предсказал трагический конец человечества

Мужчина из Франции записал видео, в котором представился человеком из будущего. По его словам, он родился в Европейской империи 1 декабря 3258 года. Мужчина рассказывает, что в 3300-ых годах идёт война между человечеством и разумными роботами, способными принимать самостоятельные решения. На стороне людей сражаются инопланетяне, прибывшие на Землю из другой галактики.

Гость из будущего отмечает, что в его время на планете мало растений и животных. К тому моменту, когда он покинул 34 век и прибыл к нам, на Земле осталось менее 300 человек, которые лишены всяких технологий. Мужчина уверил, что вернулся в прошлое, чтобы спасти нас от катастрофы.