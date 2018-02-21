Хищные рыбки оказались способны подсвечивать себя

Биолюминесценция троеперых морских собачек оказалась контролируемой: рыбки регулируют свечение своих глаз, чтобы лучше видеть, как мы — свет фонарика.

Всем известно, что для ориентации некоторые животные пользуются эхолокацией. Летучие мыши или дельфины активно испускают акустические колебания и улавливают отраженный сигнал. Куда реже встречается фотолокация, которая вместо звука при этом использует свет биолюминесцентных клеток. Такую «подсветку» используют лишь редкие рыбы — миктофовые («свечащиеся анчоусы»), иглороты и фонареглазые — все небольшие и глубоководные.

Вокруг глаза или непосредственно в нем у них располагаются органы биолюминесценции. Их свечение позволяет морским животным общаться, отваживать хищников и привлекать добычу. Оно, конечно, позволяет и лучше рассмотреть ближайшие окрестности, однако управлять этим светом, как мы обычным фонариком, они не могут.

Теперь же биологи обнаружили, что на это способны мелкие троеперые морские собачки (Tripterygion delaisi): контролируя активность органа биолюминесценции, они буквально подсвечивают подозрительный предмет, чтобы лучше его рассмотреть. В статье, опубликованной журналом Royal Society Open Science, ученые из Тюбингенского университета называют эту уникальную способность «контролируемым свечением радужки».

Такие троеперые рыбки достигают размеров 5-6 см и обитают на мелководье у берегов Средиземноморья и прилегающих районов Атлантики, а также в центральной части западного побережья Африки. Они не встречаются на настоящей глубине, хотя могут достигать 50 м, выслеживая добычу там, где солнечного света уже недостаточно. Вращение глаз притаившейся рыбки вызывает срабатывание скрытых в них биолюминесцентных клеток — то синего, то красного цвета.

Каждым движением глаз она может «включать» или «выключать» свечение, красное или синее. Нико Мичиельс (Nico Michiels) и его коллеги рассуждали, что если работа биолюминесценции не зависит от окружающего фона или от присутствия добычи, то она действительно происходит «сама по себе». Если же частота или цвет вспышек подсветки будет меняться, то это значит, что рыбка может контролировать их работу.

Лабораторные эксперименты показали, что на красном фоне чаще появляются синие оттенки, а на синем — красные, причем особенно сильно различие в присутствии мелкой добычи. Такая подсветка максимально контрастно выделяет предметы на фоне, и рыбы могли обозревать пространство вплоть до 5 см вперед. «Мы заключаем, что вспышки свечения радужки у T. delaisi являются не побочным эффектом движений глаз, а адаптацией к условиям, в которых она ведет поиск пищи», — пишут ученые.