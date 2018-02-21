Коммунальщики сыграли в «крестики-нолики» экскаваторами

Британские коммунальщики заскучали во время перерыва и решили развлечься, сыграв в детскую игру. Однако использовали они не бумагу и ручки, а машины. Посмотревшие ролик оставляют тысячи восторженных комментариев.