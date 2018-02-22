Верблюдам колют ботокс для конкурса красоты в ОАЭ

Трудно поверить, но «корабли пустыни» верблюды тоже делают ботокс.

Конечно, животные решаются на такой бьюти-шаг не сразу. В ОАЭ не первый год проходит конкурс красоты, для которого верблюдов подгоняют под определенные стандарты: увеличивают форму губ, исправляют контуры носа, делают пластику ушей, чтобы они выглядели маленькими и изящными. Подобные конкурсы проводятся и в Саудовской Аравии — но недавний инцидент может пресечь практику такого обращения с животными.

Власти Саудовской Аравии накануне оштрафовали владельцев 12 верблюдов, которые участвовали в традиционном конкурсе красоты и соответствия породе в пригороде Эр-Рияда, сообщает Newsru.co.il. За недопустимые и нечестные по отношению к другим участникам процедуры хозяева животных были оштрафованы на 30 тысяч долларов. На таких конкурсах учитывают не только субъективно оцениваемую красоту, но и объективные факторы: форму головы, мышечную массу, выносливость. Победители получают внушительные призы, а цена верблюдов-триумфантов и их "наследников" возрастает в разы — это и заставляет владельцев идти на всевозможные ухищрения.