Тест: пойдете ли вы на риск?

Каждую секунду человек совершает выбор: быть или не быть, иметь или не иметь. Если речь идет о бытовых мелочах, а не глобальных переменах, решение дается легко, часто мы даже не задумываемся о том, как оно пришло. Но что делать, если перед вами стоит вопрос жизни и смерти? Знаете ли вы, как себя поведете в нестандартной и опасной ситуации?

Пройдите тест и узнайте, можно ли вас считать действительно рисковым человеком и как вам нужно скорректировать поведение, чтобы жить стало чуточку легче и веселее.