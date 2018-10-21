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Тест: пойдете ли вы на риск?
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Тест: пойдете ли вы на риск? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Прогулка"
Каждую секунду человек совершает выбор: быть или не быть, иметь или не иметь. Если речь идет о бытовых мелочах, а не глобальных переменах, решение дается легко, часто мы даже не задумываемся о том, как оно пришло. Но что делать, если перед вами стоит вопрос жизни и смерти? Знаете ли вы, как себя поведете в нестандартной и опасной ситуации?
Пройдите тест и узнайте, можно ли вас считать действительно рисковым человеком и как вам нужно скорректировать поведение, чтобы жить стало чуточку легче и веселее.
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