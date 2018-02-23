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Ученые: Земля упадет на Солнце
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Ученые: Земля упадет на Солнце 

Вечерняя Москва 23 февраля 2018
Фото: pixabay.com
По расчетам ученых, Солнце исчерпает весь запас водорода, после чего начнет постепенно расширяться.
Российские ученые утверждают, что спустя несколько миллиардов лет Земля замедлит скорость своего вращения, а после упадет в центр Солнца.
При этом эксперты считают, что к тому времени, главная звезда Солнечной системы превратится в остывшую, а также увеличится в своих размерах. По расчетам ученых, Солнце исчерпает весь запас водорода, после чего начнет постепенно расширяться. На протяжении нескольких миллиардов лет оно достигнет орбиты Земли.
Между двумя объектами начнется трение. При этом наша планета нарушит внешний слой Солнца и войдет в него. Ученые также считают, что звезда станет ярче, однако температура ее будет холоднее.
После «поглощения» Земли Солнце начнет уменьшаться и достигнет диаметра, которое будет гораздо меньше, чем у нашей планеты, отмечает Oane.
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