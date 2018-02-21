Группу Дятлова могли забить дубинками

В официальных документах о вскрытии трупов есть факты, на которые до этого никто не обращал внимание.

Группу туристов под руководством Игоря Дятлова , которая погибла более полувека назад, могли забить дубинками. К таким выводам пришел радиолюбитель Валентин Дегтерев , проведя исследование на основе данных из официальных документы о вскрытии трупов.

По мнению Дегтерева, большинство туристов были разбужены посреди ночи внезапно, о чем говорит наличие мочи в мочевом пузыре у большинства из группы.

Также, по заключениям, все молодые люди были абсолютно трезвыми. Вопросы оставляет тот факт, что одеты туристы были абсолютно по-разному — кто-то успел хорошо утеплиться, а кто-то оказался на морозе полураздетым.

Дегтерев отметил, что поза Игоря Дятлова, на которую почему-то не обратили внимание следователи, говорит о том, что перед смертью он пытался защищаться от ударов, которые «скорее всего наносили дубинкой». Также от ударов пытался защититься Юрий Дорошенко

Наиболее загадочные повреждения у Людмилы Дубининой: девушку нашли без глаз и с вырванным языком. Дегтерев утверждает, что это не могли сделать животные или птицы, на трупе нет следов выедания или клюва, а в желудке у Дубининой нашли много крови.

Тоже самое касается и других членов группы, все они, заявляет Дегтерев, имели повреждения от ударов тупым предметом.

Радиолюбитель уверен, что на туристов напала религиозная группа, с которой, по всей видимости, могла повздорить Дубинина (за что и поплатилась вырванным при жизни языком), а нападение было не чем иным как ритуальным наказанием.

«К несчастью для туристов, ссора произошла при свидетелях из числа местных жителей. Это сразу же стало причиной конфликта. Вторым моментом стало посещение так называемой молельной горы — места, которое местные тщательно скрывали от всех», — делает вывод неравнодушный энтузиаст.

В итоге с целью мести охотники выследили туристов, выбрали момент и жестко расправились со всей группой. В качестве доказательства, что за Дятловым и его людьми следили, Дегтерев приложил фотоснимки, на которых случайно попали преследователи.