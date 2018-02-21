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Петербуржцы устроили кругосветное путешествие на «Шкоде»
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Петербуржцы устроили кругосветное путешествие на «Шкоде» 

Собака 21 февраля 2018
Фото: Собака
Для этого был создан проект Driventure, автор которого является Юрий Запесоцкий.
Вместе с ним путешествуют путешествуют еще двое — штурман Сергей Статкевич и фотограф Михаил Шаповалов. Команда уже проехала 35 тысяч километров и более 30 стран — от мыса Рока в Португалии (самая западная точка Евразии) до границы Сирии.
Первая часть путешествия заняла полгода. По словам авторов проекта, идея для кругосветки пришла им в голову после того, как один из участников привез на ТО автомобиль своей жены, пробег которого за несколько лет не превысил и 9000 км.
«Он разозлился и махнул на мыс Рока. На том же автомобиле. Добавив к пробегу еще 11 000 км. И после этого не смог остановиться​!», — рассказали они.
В феврале молодые люди вернулись в Петербург. Когда начнется вторая часть путешествия и через какие страны будет лежать маршрут, пока неизвестно.
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