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Девушка посинела после ванны
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Девушка посинела после ванны 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
В сети набирает популярность пост девушки по имени Ребека Батлер, кожа которой окрасилась в синий цвет после использования бомбочки для ванны. Об этом пишет The Daily Dot.
«Я пролежала в ванной в течение пяти минут, и теперь я долбанный смурф. Эта штука серьезно покрасила мою кожу», — заявила Батлер в Twitter. Она также посоветовала другим девушкам воздержаться от покупки подобного товара в магазинах Kroger.
Судя по опубликованной фотографии, синяя краска покрыла практически все тело любительницы бомбочек для ванн. Невредимым осталось лишь лицо девушки.
Пост Батлер мгновенно обрел вирусную популярность: за несколько дней запись собрала более 40 тысяч ретвитов и почти 150 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над девушкой, сравнив ее с «синими» персонажами известных фильмов и телесериалов.
Ранее в феврале в сети прославилась пьяная британка, которая случайно сняла «магические» портреты продавцов шаурмы. Автор фото призналась, что не помнила об их существовании до того, как заглянула в галерею на смартфоне.
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