Невиновную выпустили из тюрьмы через 22 года

Когда Тире Паттерсон было 19 лет, она попала в тюрьму, осужденная за убийство, которого не совершала. Следствие настаивало на версии, что девушка в ходе ограбления застрелила 15-летнюю Мишель Лай. Кроме того, специалисты утверждали, что сам выстрел произвела не Тира, а одна из группы обвиняемых. Однако закон штата Огайо гласит, что сообщники могут получить такое же наказание, как и убийцы.

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Паттерсон оказалась за решеткой в 1994 году. И начиная с того времени она уверяла всех в том, что она невиновна. Девушка постоянно подчеркивала тот факт, что во время расследования служащие не привлекали внимание к аудиозаписи звонка, в ходе которого Тира умоляет скорую помощь приехать как можно быстрее. Как только об этой аудиозаписи стало известно в СМИ, присяжные, выносящие приговор на суде, заявили, что звонок мог бы серьезно повлиять на их решение и они бы посчитали Паттерсон невиновной.

Стоит отметить, что даже сестра жертвы, находящаяся в нескольких шагах от места убийства, была уверена в невиновности Тиры. Холли Лай неоднократно давала интервью, в которых призывала освободить невиновную девушку. Кроме того, за Тиру начали вступаться некоторые знаменитости.

Лишь спустя 22 года Тиру выпустили на свободы по УДО.

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"Я до конца не могла понять, что это действительно происходит на самом деле. Я целовала землю, благодарила Бога. Холли — действительно мой герой. Я благодарю ее за храбрость, которую она проявила, пока защищала меня. "