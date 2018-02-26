Ещё
Тест на цвета, который ставит всех в тупик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест на цвета, который ставит всех в тупик 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: Working Title Film
В нашем огромном мире помимо известных всем распространенных цветов (красный, желтый, синий, зеленый и др.) существует еще множество различных оттенков. Порой они едва различимы и обычному человеку достаточно сложно отличить один от другого.
А если прибавить к этому то, что названия многих оттенков давно устарели, то трудность в определении правильности цвета возрастает в разы.
Например, стали бы вы делать комплимент человеку, отметив, что у него (нее) прекрасные глаза цвета экрю? Или купили бы брюки цвета влюбленной жабы? Давайте проверим, насколько сложно современному человеку разобраться в тонкостях устаревших названий цветовых оттенков.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение