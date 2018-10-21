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Тест: угадаете ли вы название цвета
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Тест: угадаете ли вы название цвета 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Модильяни"
В нашем огромном мире помимо известных всем распространенных цветов (красный, желтый, синий, зеленый и др.) существует еще множество различных оттенков. Порой они едва различимы и обычному человеку достаточно сложно отличить один от другого.
А если прибавить к этому то, что названия многих оттенков давно устарели, то трудность в определении правильности цвета возрастает в разы.
Например, стали бы вы делать комплимент человеку, отметив, что у него (нее) прекрасные глаза цвета экрю? Или купили бы брюки цвета влюбленной жабы? Давайте проверим, насколько сложно современному человеку разобраться в тонкостях устаревших названий цветовых оттенков.
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