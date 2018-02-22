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Самые страшные пасти мира
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Самые страшные пасти мира 

Don't Panic 22 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Мир дикой природы полон ужасов, о которых вы даже не догадываетесь. Эволюция пробовала самые разные подходы, проводила самые настоящие эксперименты на животных — выживали те, кто смог приспособиться к непростым условиям обитания. Большинство из нас считает акул обладателями самых опасных челюстей на планете, но на самом деле, есть создания и пострашнее. Посмотрите, к примеру, вот на эти пасти!

Гусь

Даже акула не стала бы вступать в драку с домашним гусем, загляни она ему в пасть. Только посмотрите на эти зубы — не удивительно, что все так боялись гусей в детстве!

Пингвин

DNPmag

Кто мог представить, что милый с виду пингвин является обладателем столь страшной пасти? Зубы у этой птички растут даже на языке и у рыбы нет никаких шансов выбраться из такой ловушки.

Длиннорогий саблезуб

DNPmag
Длина этой рыбы всего 15 сантиметров, при этом она обладает клыками длиной в половину тела. Природе пришлось серьезно постараться, подыскивая место для клыков в пасти саблезуба: пазы в верхней челюсти так глубоки, что разделяют мозг рыбки на две части.

Пескарка

DNPmag
Обитатель самых глубоких зон Мирового океана. С виду пескарка опаснее, чем многие акулы, но в реальности рыба практически безобидна — она слепа и ее размеры редко превышают 10-15 сантиметров.

Кожистая черепаха

DNPmag
Пасть кожистой черепахи больше подошла бы какому-нибудь Чужому. Острые как бритва зубы растут по всему рту, заходя глубоко в глотку. Это нужно для того, чтобы перемалывать раковины и панцири глубоководных моллюсков… Руку туда тоже совать не стоит.

Минога

DNPmag
Перед вами самая обычная минога. Кажется, будто она целиком состоит из зубов! Минога вцепляется в жертву словно огромная присоска и буквально пожирает страдальца заживо.

Рыба Паку

DNPmag
Рыба Паку обладает почти человеческими зубами. Это и пугает: ее челюсти способны без особого труда раздробить очень крепкие панцири морских и речных обитателей.
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