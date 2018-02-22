Ученые нашли живых динозавров для изучения T-рекса

Ученым не дает покоя эпоха динозавров. Они упорно пытаются докопаться до сути: как жили эти милые и не очень существа. Но иногда для изучения они выбирают странные объекты. Так, одного из самых страшных хищников всех времен и народов тираннозавра решили изучить на примере… австралийского белого ибиса. Исследователи уверены, что на его примере смогут понять, как знаменитый ти-рекс ходил и бегал.

В ходе эксперимента ученые запускали разных птиц бегать по дорожкам, тем самым изучая, как меняются их движения в зависимости от увеличения размера и темпа. И вот тут открывается интересный момент в орнитологии: оказывается, австралийские ибисы имеют еще одно название — «птичьи динозавры». Иными словами, с научной точки зрения, это тот вид динозавров, который не вымер. Неудивительно, что специалисты посчитали их идеальной моделью для того, чтобы выяснить, как их «двоюродные братья» могли двигаться в реальной жизни.