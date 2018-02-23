В Петербурге спасли Фуфырика

Болотную сову спас поисковый отряд «Кошкиспас». Теперь птица под присмотром ветеринаров.

Участники спасательной группы «ВКонтакте» рассказали, что птица три дня мерзла на дереве в поселке Ленсоветовский. Активисты поймали ее с помощью сачка, несмотря на грозное фырканье, за которое сова и получила прозвище Фуфырик.

Активисты объяснили, что в такие морозы совы очень часто залетают в человеческое жилье.

«… последнюю декаду вдруг посыпались звонки о залетевших в помещения совах, увлекаются пернатые охотой. В огромных ангарах у нас нет возможности помочь заявителям, так как птицы активно перелетают. Но иногда видимо птица чувствует себя уже настолько неважно, что не стремиться улетать, и есть шанс ее поймать».

Но главная задача группы — снимать с деревьев котов.

«При таких низких температурах риск для здоровья животных стремительно возрастает, поэтому медлить сильно нельзя», — объяснили спасатели.