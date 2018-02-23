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В Петербурге спасли Фуфырика
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В Петербурге спасли Фуфырика 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: vk.com/denis efimov
Болотную сову спас поисковый отряд «Кошкиспас». Теперь птица под присмотром ветеринаров.
Участники спасательной группы «ВКонтакте» рассказали, что птица три дня мерзла на дереве в поселке Ленсоветовский. Активисты поймали ее с помощью сачка, несмотря на грозное фырканье, за которое сова и получила прозвище Фуфырик.
Активисты объяснили, что в такие морозы совы очень часто залетают в человеческое жилье.
«… последнюю декаду вдруг посыпались звонки о залетевших в помещения совах, увлекаются пернатые охотой. В огромных ангарах у нас нет возможности помочь заявителям, так как птицы активно перелетают. Но иногда видимо птица чувствует себя уже настолько неважно, что не стремиться улетать, и есть шанс ее поймать».
Но главная задача группы — снимать с деревьев котов.
«При таких низких температурах риск для здоровья животных стремительно возрастает, поэтому медлить сильно нельзя», — объяснили спасатели.
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