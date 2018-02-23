Ученые: черные дыры стирают прошлое

Расширяющаяся с постоянной скоростью Вселенная провоцирует искажение времени и пространства.

Американские исследователи доказали, что встречающиеся в теории относительности уравнения Альберта Эйнштейна предполагают стирание памяти в центре черных дыр. По словам сотрудников Калифорнийского университета, человек, попавший туда, не только пропадет, но из истории исчезнет и его прошлое.

Ученые утверждают, что законы причинно-следственной связи перестанут действовать на людей, которые, например, окажутся в центре черной дыры Керра-Ньюмана-де Ситтера, где находятся вращающиеся космические воронки. В них, по мнению экспертов, распадаются правила, которые были изложены в теории Эйнштейна.

Вселенная расширяется с постоянно растущей скоростью. В результате она провоцирует искажение времени и пространства. Однако в черных дырах при огромной силе тяжести время замедляется до состояния остановки. Ученые считают, что мощное воздействие создает в центре черных дыр разворот прошлого, настоящего и будущего.

Специалисты также предполагают, что подобное пространство в черных дырах расположено с электрическим зарядом. При этом воронки «живут» мало, отмечает Oane.