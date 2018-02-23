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Школьник сбежал из дома к слону
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Школьник сбежал из дома к слону 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: pixabay.com
Давид Ногадзе из Грузии, которому всего 10 лет, всегда мечтал увидеть слона и удава. Ради своей мечты он почти в одиночку преодолел 130 километров до ближайшего зоопарка в Тбилиси.
В столице мальчика перехватили полицейские, так как родители Давида ранее заявили о его исчезновении. Стражи порядка вместе с мальчиком отправились в зоопарк, где Давид исполнил свою мечту. Он покормил слона, погладил енотов и подержал питона. Затем патрульные передали мальчика отцу, Левану Нозадзе, приехавшему за ним из горного села.
Кстати, администрация зоопарка оценила такую любовь к животным и подарила Давиду годовой абонемент на посещение.
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