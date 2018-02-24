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Двуликий кот поразил пользователей сети
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Двуликий кот поразил пользователей сети 

Рамблер 24 февраля 2018
Фото: Instagram
Кот с необычным именем Нарния покоряет пользователей Интернета своим внешним видом.
Да-да, котенок, родившийся во Франции в марте 2017 года в питомнике британских кошек, имеет свой собственный инстаграм. Правда, ведет микроблог усатой знаменитости его хозяйка Стефани.
Популярен молодой британец с белым пятнышком на подбородке стал благодаря своему удивительному окрасу. Мордочка котика окрашена в два цвета: серый и черный. Причем разные оттенки делят ее ровно напополам.
Такое интересное, привлекающее внимание распределение цвета является следствием происхождения клеток этого котика от двух или более зигот (клеток, образующихся в результате оплодотворения).
Хотя, надо признаться, подписчиков Нарнии (а их у него, к слову, около 10 тысяч) вряд ли волнует причина такого необычного раскраса их любимца.
Кажется, котик и сам осознает свою уникальность. Во всяком случае, судя по постам его хозяйки в микроблоге, молодой и в меру активный кот с удовольствием позирует для своих поклонников.
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