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У берегов Австралии нашли вымершую безликую рыбу
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У берегов Австралии нашли вымершую безликую рыбу 

Don't Panic 25 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Странная безликая рыба и целый ряд других необычных существ обнаружили ученые у берегов Австралии. Научное путешествие было предпринято с целью изучить ранее не исследованные части океана.
Пр помощи сетей, гидролокационного оборудования и глубоководных камер биологи сумели проникнуть в тайны четырехкилометровой бездны.
Тим О’Хара, руководитель экспедиции, уже дал интервью о путешествии, где назвал поисковую зону самой неисследованной точкой Земли.
Большая часть обнаруженных в глубине океанских вод созданий являются новыми видами — никто и никогда не сталкивался с этими созданиями прежде.
А вот о встрече с «безликой» рыбой еще в 1873 году рапортовал биолог научной экспедиции корабля HMS Challenger. В то время никаких доказательств он предоставить не смог и сегодня образец этого странного создания стал настоящей сенсацией.
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