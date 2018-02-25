У берегов Австралии нашли вымершую безликую рыбу

Странная безликая рыба и целый ряд других необычных существ обнаружили ученые у берегов Австралии. Научное путешествие было предпринято с целью изучить ранее не исследованные части океана.

Пр помощи сетей, гидролокационного оборудования и глубоководных камер биологи сумели проникнуть в тайны четырехкилометровой бездны.

Тим О’Хара, руководитель экспедиции, уже дал интервью о путешествии, где назвал поисковую зону самой неисследованной точкой Земли.

Большая часть обнаруженных в глубине океанских вод созданий являются новыми видами — никто и никогда не сталкивался с этими созданиями прежде.

А вот о встрече с «безликой» рыбой еще в 1873 году рапортовал биолог научной экспедиции корабля HMS Challenger. В то время никаких доказательств он предоставить не смог и сегодня образец этого странного создания стал настоящей сенсацией.