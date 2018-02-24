96-летняя пенсионерка полетала в аэротрубе

Белгородская пенсионерка Мария Колтакова, которая, несмотря на свои 96 лет, регулярно ставит рекорды в экстремальных видах спорта, совершила полет в аэротрубе, сообщила газета «Известия»

Я не знала, что это за труба такая, мне показали. И мне все очень понравилось, я даже попросила второй раз и повыше. Великолепно Чтобы испытать себя, ветеран Великой Отечественной войны приехала в Москву и, в итоге, осталась довольна полетом.

— Мария Колтакова.

Отмечается, что скорость воздушного потока в аэротрубе составила около 200 километров в час.

Отважная бабушка уже прыгала с парашютом и каталась на картинге. В числе ее достижений есть и рекорды, не связанные с экстримом. Например, она стала автором самого пожилого селфи.

Другая пожилая женщина недавно отличилась тем, что покорила своей заботой мэра бенинского города Абомей‐Калави Жорже Бада. Когда политик приехал в Крым, где живет старушка, она забеспокоилась, что он и другие члены африканской делегации могут простудиться.