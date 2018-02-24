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Мурена напала на дайвера-оператора: видео
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Мурена напала на дайвера-оператора: видео 

Don't Panic 24 февраля 2018
Польский дайвер Бартош Лукасик осматривал коралловый риф в бухте Содвана у берегов Южной Африки, когда увидел двух мурен. Видео получилось впечатляющим: одна из рыб смотрит прямо на человека и открывает с угрозой пасть. Затем следует нападение!
Мурена резко кидается прямо на камеру. К счастью, подстегнутый адреналином дайвер каким-то чудом отделывается от цепких зубов хищника. Притом, на записи хорошо видно, что Бартош вовсе не провоцировал нападение и держался на приличном расстоянии от рыб.
Хищные мурены довольно часто нападают на зазевавшихся дайверов. Эти рыбы могут вырасти в полтора метра длиной и набрать массу до 50 килограмм — укусы такой твари очень болезненны и даже опасны.
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