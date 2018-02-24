Водителя скорой помощи приняли за инопланетянина

Автомобильная авария, которую заснял один из зевак провинции Рио-Негро (Аргентина) очень напугали тех, кто посмотрел этот видеоролик.

И дело даже не в самой аварии, а в случайно попавшем в кадр незнакомце.

Возле машины скорой помощи внимательные зрители заметили странное существо высокого роста с серым цветом лица и в солнечных очках. Незнакомец с интересом наблюдал за происходящим и, кажется, совершенно не опасался быть замеченным.

Посмотревшие видео люди в один голос утверждали, что это самый настоящий инопланетянин, а некоторые предположили даже, что это призрак.

К разочарованию и тех, и других, журналисты быстро рассекретили таинственную личность. "Инопланетянином" оказался водитель скорой помощи Педро Могуиллански. Мужчина бреет голову и частенько носит большие солнцезащитные очки. А землистый цвет лицо Педро приобрело из-за игры света.