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Как выглядит подводный ядерный взрыв
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Как выглядит подводный ядерный взрыв 

Don't Panic 25 февраля 2018
25 июля 1946 года США реализовали первый подводный атомный взрыв. Устройство Baker мощностью в 23 килотонны поместили на глубину в 27 метров, чтобы посмотреть, как будет влиять ядерные взрывы на корабли. Испытания прошли настолько успешно, что следующее десятилетие Америка еще не раз проводила аналогичные эксперименты, но данные, особенно видеозаписи, были засекречены.
Сравнительно недавно физик Грег Сприггс из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США, выложил в сеть архивную запись более позднего ядерного подводного взрыва, проведенного в рамках операции Hardtrack I 21 мая 1958 года на Тихоокеанском испытательном полигоне.
Среди прочих особенно выделяется подводный ядерный взрыв под маркировкой Umbrella. Для испытаний использовалась бомба Mk-7 мощностью в 8 килотонн. размещенная на сравнительно небольшой глубине.
В качестве мишеней использовались списанные корабли, в том числе и несколько японских крейсеров. Высота волн достигала 30 метров. Корабли-мишени были частично уничтожены, оставшиеся же получили радиоактивное заражение до 8000 рентген. Нейтрализовать его не удалось.
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