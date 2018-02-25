Гонки улиток отменили из-за их сонливости

В Великобритании должен был состояться благотворительный забег улиток. Средства, вырученные на столь забавном мероприятии, планировалось направить на довольно серьезные цели — перевести в поддержку санитарной авиации графства Девон.

Но что-то пошло не так и, скорее всего из-за похолодания, участники гонок решили уйти в спячку. В связи с таким конфузом, организаторы были вынуждены отменить соревнования. Но отменить не навсегда, а до той поры, пока улитки не будут готовы сразиться.

Когда улитки поборят сонливость, предполагать никто не берется, но организаторы уверяют, что благотворительному мероприятию — быть!