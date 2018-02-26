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Мексиканки вышли замуж за деревья
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Мексиканки вышли замуж за деревья 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: depositphotos
В Мексике несколько девушек решили выйти замуж за деревья. Массовая свадебная церемония состоялась в штате Оахака, который находится в юго-западной части страны.
Таким жестом девушки хотели привлечь внимание прохожих к проблеме нелегальной вырубки деревьев на территории Мексики.
Около трети территории страны — это лесополоса. И проблема растительного браконьерства считается в государстве одной из животрепещущих. И именно в штате Оахака обезлесение достигло шокирующих масштабов. Поэтому девушки решили пойти на оригинальный шаг и защитить деревья от вырубки таким нетривиальным способом.
За невест волноваться не стоит: на самом деле свадьба с деревом не имеет никакой юридической силы, так что каждая из девушек еще найдет своего настоящего мужа.
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