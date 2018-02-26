Оптическая иллюзия поставила пользователей в тупик

Интересная оптическая иллюзия поставила в тупик пользователей Сети.

Соцсети

На днях жительница испанской Гранады опубликовала типичную "девчачью" фотографию — селфи в зеркале.

Пользователи Сети долго не могли понять, почему ноги девушки выглядят такими тонкими, и считали, что такой эффект дает искажение в зеркале. Но все оказалось проще: все дело в брюках.

На снимке она изображена в свитере и штанах-джоггерах с вертикальной полоской посредине, которые и создают такой обманчивый эффект искажения, который поставил в тупик многих подписчиков.

Сочетаю вертикальные и горизонтальные полоски. Свою фотографию она подписала так:

Соцсети

Один из пользователей прокомментировал этот снимок "говорящей" иллюстрацией: