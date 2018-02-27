Американка сняла схватку двух НЛО над Невадой

Упоминания о случаях сражений нескольких неопознанных объектов на глазах у людей есть на многих уфологических сайтах. А на днях в сеть попало еще одно "доказательство" того, что инопланетяне порой ведут бои, совершенно не стесняясь того, что их увидят земляне.

Автором видео стала женщина, проживающая в штате Невада (США). По ее словам, сидя в машине, она заметила на небе странные яркие огни и решила их снять на видео.

Через какое-то время статичные объекты начали перемещаться в небе, а затем последовали вспышки, словно по одному из них кто-то стрелял. Второй "шар" не замедлил ответить "нападающему". В результате американке удалось заснять нечто, очень напоминающее бой в воздухе.

Просмотревшие видеоролик уфологи и прочие пользователи Сети разошлись во мнениях. Кто-то считает, что происходящее, действительно, очень похоже на воздушный бой инопланетных летающих аппаратов в воздухе, другие уверены, что это всего лишь игра света.

С уверенностью можно сказать только одно: подлинность видео не вызывает сомнений.