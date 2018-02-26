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Ошалевший от морозов тюлень Крошик в теплом боксе
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Ошалевший от морозов тюлень Крошик в теплом боксе 

Собака 26 февраля 2018
Фото: Собака
Во время сильных морозов сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» решили забрать тюленя Крошика из уличного в один из внутренних бассейнов. «Нам стало просто жалко смотреть в ошалевшие глазки Сюсечки. Все-таки Крошик даже отдалённо не похож на суровую выживальщицу Малышку Ингер, которая спокойно и достойно зимовала в уличном вольере. Судя по всему, наш домашний питомец сильно мучается во время морозов», — говорится в группе центра ВК. Первые двое суток детеныш балтийской нерпы отсыпался в теплом (для тюленя) помещении, и, судя по сообщению в соцсетях, очень доволен решением спасателей.
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