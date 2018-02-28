В Петербурге спасли новорожденного тюлененка

На острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили новорожденного тюлененка без матери. Детеныша на вертолете доставили в Центр реабилитации морских млекопитающих Санкт-Петербурга, пишут «Известия»

Как выяснили биологи — найденыш является балтийским серым тюленем. Животное занесено в Красную книгу, его популяция критически малочисленна. Вероятно, малыш отбился от матери. По подсчетам специалистов, ему не более 10 дней.

Белька поместили в индивидуальный бокс, где за ним ведется круглосуточное наблюдение и кормление каждые три часа. Сотрудники Центра надеются, что уже через полтора месяца тюленя можно будет вернуть в естественную среду обитания.