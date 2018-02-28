Ещё
В Петербурге спасли новорожденного тюлененка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге спасли новорожденного тюлененка 

Мир24 28 февраля 2018
Фото: Викимедиа
На острове Гогланд в Финском заливе метеорологи обнаружили новорожденного тюлененка без матери. Детеныша на вертолете доставили в Центр реабилитации морских млекопитающих Санкт-Петербурга, пишут «Известия».
Как выяснили биологи — найденыш является балтийским серым тюленем. Животное занесено в Красную книгу, его популяция критически малочисленна. Вероятно, малыш отбился от матери. По подсчетам специалистов, ему не более 10 дней.
Белька поместили в индивидуальный бокс, где за ним ведется круглосуточное наблюдение и кормление каждые три часа. Сотрудники Центра надеются, что уже через полтора месяца тюленя можно будет вернуть в естественную среду обитания.
Мир24: последние новости
СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк Космический зонд позволил взглянуть на Землю со стороны Прожорливая дикая лиса выпросила у рыбка весь улов
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии4
10 фраз, которые не произнесет умный человек80
На поверхности Луны обнаружили колесо44
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение