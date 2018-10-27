Тест: грамотно ли вы говорите?

Еще в древности люди задумывались о том, как много может рассказать о человеке его речь. Сократ сказал одному молчаливому молодому человеку: "Заговори, чтобы я увидел тебя".

Да, чтобы составить о человеке какое-либо впечатление, обязательно нужно послушать, как он говорит. Речь можно считать своеобразным индикатором внутренних установок и характера человека. Выступая перед аудиторией, мы не только делимся знаниями и информацией о предмете выступления, но и сами невольно рассказываем о себе кое-что. По речи можно узнать о человеке больше, чем он сам хочет раскрыть. Например, по акценту и специфическим диалектизмам специалист легко сможет понять, откуда родом говорящий. Также речь расскажет, насколько образован человек и в какой сфере работает.