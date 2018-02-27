Как изменится внешность людей будущего

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее-2"

Мнения футурологов на счёт того, как с течением времени преобразится человек, порой являются противоположными друг другу. Одни учёные считают, что внешность людей будущего изменится в лучшую сторону, иные «пророчат» землянам более пессимистический исход.

По словам профессора Джонса, являющегося сотрудником Университета в Лондоне, модификации во внешнем виде произойдут под влиянием окружающей среды, в которую человек вмешивается всё чаще и интенсивнее.

Бытует мнение о переплетении рас настолько, что такого понятия больше не будет существовать. Тем не менее, тенденция к росту численности населения сохранится, и это особенно беспокоит учёных на фоне истощения природных ресурсов Земли.

Некоторые футурологи описывают людей будущего как эдаких «страшненьких» безволосых «толстячков» с тёмно-коричневым оттенком кожи дряблого вида и ростом под два метра.

Предполагаются ослабление иммунитета, атрофия мышц, отсутствие зубов мудрости, ухудшение памяти, уменьшение количества пальцев на ногах, изменение размеров головы и глаз, удлинение рук, укорочение кишечника.

Из некоторых источников МедикФорум получил информацию, что новые поколения могут стать красивее, чем их предки, и не последнюю роль в этом сыграет возможность искусственного самосовершенствования.

Так, человечеству предсказывают относительно скорую возможность достижения стадии развития, при которой оно сумеет управлять этим процессом посредством технологий. Благодаря бионическим органам и генетическому отбору родители получат возможность выбора желаемых особенностей ребёнка ещё до его появления на свет.

Подобная практика поможет избежать потенциальных дефектов в организме новорожденного, сделав всех без исключения людей красивыми. По словам специалистов, даже в настоящее время в науке имеется практика редактирования генома, позволяющая отдалить наступление старости и связанных с ней болезней.

С течением времени подобные технологии усовершенствуются, став своеобразным орудием на страже красоты женщин и мужчин.