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Как изменится внешность людей будущего
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Как изменится внешность людей будущего 

МедикФорум 27 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее-2"
Мнения футурологов на счёт того, как с течением времени преобразится человек, порой являются противоположными друг другу. Одни учёные считают, что внешность людей будущего изменится в лучшую сторону, иные «пророчат» землянам более пессимистический исход.
По словам профессора Джонса, являющегося сотрудником Университета в Лондоне, модификации во внешнем виде произойдут под влиянием окружающей среды, в которую человек вмешивается всё чаще и интенсивнее.
Бытует мнение о переплетении рас настолько, что такого понятия больше не будет существовать. Тем не менее, тенденция к росту численности населения сохранится, и это особенно беспокоит учёных на фоне истощения природных ресурсов Земли.
Некоторые футурологи описывают людей будущего как эдаких «страшненьких» безволосых «толстячков» с тёмно-коричневым оттенком кожи дряблого вида и ростом под два метра.
Предполагаются ослабление иммунитета, атрофия мышц, отсутствие зубов мудрости, ухудшение памяти, уменьшение количества пальцев на ногах, изменение размеров головы и глаз, удлинение рук, укорочение кишечника.
Из некоторых источников МедикФорум получил информацию, что новые поколения могут стать красивее, чем их предки, и не последнюю роль в этом сыграет возможность искусственного самосовершенствования.
Так, человечеству предсказывают относительно скорую возможность достижения стадии развития, при которой оно сумеет управлять этим процессом посредством технологий. Благодаря бионическим органам и генетическому отбору родители получат возможность выбора желаемых особенностей ребёнка ещё до его появления на свет.
Подобная практика поможет избежать потенциальных дефектов в организме новорожденного, сделав всех без исключения людей красивыми. По словам специалистов, даже в настоящее время в науке имеется практика редактирования генома, позволяющая отдалить наступление старости и связанных с ней болезней.
С течением времени подобные технологии усовершенствуются, став своеобразным орудием на страже красоты женщин и мужчин.
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