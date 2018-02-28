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Женщина-транс «превратилась» в змею за 3 млн
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Женщина-транс «превратилась» в змею за 3 млн 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: Рамблер
Женщина-трансгендер из Техаса потратила более трех миллионов в пересчете на рубли, чтобы превратить себя в рептилию.
Когда-то успешному мужчине, руководителю крупного банка, поставили диагноз ВИЧ и это стало толчком к изменениям. Во что бы то не стало он решил "не умирать человеком" и начал с того, что сменил пол на женский. Дальше — больше.
@evatiamatmedusa
На достигнутом Ева Тиамат Медуза не остановилась и стала превращаться в рептилию, воплощая свои мечты. По ее словам, в возрасте 5 лет она осталась без родителей, а "заботилась" о ней западная гремучая змея.
@evatiamatmedusa
Для трансформации пришлось сделать множество татуировок по всему телу, удалить уши, изменить форму носа и цвет белков глаз.
@evatiamatmedusa
Сейчас Ева планирует потратить еще около 2,5 млн, чтобы завершить модификацию тела.
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