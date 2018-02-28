Неизвестные части тела, которые открыли недавно

5 неизвестных частей нашего тела

Тело человека досконально не изучено до сих пор, хотя работа в этом направлении ведется уже давно. Безусловно, мы умеем лечить огромное количество болезней и знаем многое, однако медики удивляются и в наши продвинутые времена — вот, к примеру, несколько частей тела, которые были открыты совсем недавно. Слой Дуа

Совсем недавно офтальмологи открыли новый слой в глазах человека. Он находится за роговой оболочкой, и его толщина составляет всего 15 микронов (1/1000 000 метра). Скорее всего, слой Дуа сможет помочь ученым точне определять причину глазных заболеваний. Плюс ребро

У 0,05 процентов людей на всей планете существует тринадцатое ребро, которое вредит здоровью. Вырастает оно над ключицей и часто передавливает окружающие нервы и сосуды. Вертикальный затылочный пучок нервов

На самом деле, впервые пучок нервов в мозгу открыл немецкий невролог Карл Вернике еще в 1881 году. Но открытие затерялось во времени, и ученые «переоткрыли» его только в 2012 году. Этот вертикальный затылочный пучок нервов помогает нам распознавать слова и читать. Переднебоковая связка

Травмы колена не зря считаются одними из самых сложных: врачи часто просто не могли понять, почему именно колено пациента становится нестабильным. И вот, в ноябре 2013 года бельгийские хирурги обнаружили так называемую переднебоковую связку, повреждение которой и ведет к многочисленным проблемам. Лимфатические сосуды мозга

Наше тело пронизано крошечными капиллярами — лимфатическими сосудами. Они нужны для борьбы с инфекцией и через них же идет удаление отмерших клеток. На протяжении многих веков ученые предполагали, что только мозг испытывает недостаток в этой прямой связи с иммунной системой. Однако, в конце 2015 года лабораторные исследования позволили обнаружить микроскопические лимфосистемы и в самом мозгу. Ученые надеются, что это открытие поможет нам лучше понять возникновение таких страшных и неприятных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.