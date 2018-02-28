Как становятся рабами в XXI веке

Торговля живым товаром и в XXI веке ведется почти столь же бойко, как в древности.

Миллионы людей по всему миру, вопреки декларируемым повсеместно законам гуманизма, лишены всех прав и фактически находятся в состоянии рабов. Для них привычный для цивилизованного человека уклад жизни оказывается потерян на месяцы, а иногда и на годы. Несмотря на то, что формально рабство запретили еще в XIX веке, по факту законы средневековья действуют и в неблагополучной Африке, и в сытой Европе. Цивилизованный мир предпочитает смотреть на проблему сквозь пальцы. В это время проходимцы всех мастей зарабатывать состояния на торговле людьми и эксплуатации рабского труда. Продам раба. Недорого

В конце прошлого года CNN опубликовал шокировавшее многих видео, на котором показывалась самая настоящая торговля людями. На аукционе недалеко от ливийской столицы Триполи продавали мужчин по 400 долларов. Проведенное журналистами телеканала расследование, а также провокационная видеозапись, сделанная на мобильный телефон, в очередной раз привлекли внимание общественности к проблеме, на которую власти многих стран предпочитают закрывать глаза. Однако десятки (а, возможно, и сотни) публикаций в СМИ заставляют признать: торговля живым товаром и в XXI веке ведется почти столь же бойко, как в древности.

Так, аукционы по продаже рабов проходят в, казалось бы, обычном городе в Ливии , населенном людьми, занятыми своими повседневными делами. Дети играют на улице, взрослые — спешат на работу, разговаривают с друзьями, готовят обеды для своих семей. Но во время проведения аукционов по продаже рабов складывается ощущение, что попал в прошлое. Единственное, чего не хватает попавшим в рабство мужчинам — кандалов на руках и ногах, отмечается в репортаже CNN.

Ливия — основной транзитный пункт для беженцев и мигрантов из африканских стран, пытающихся добраться до Европы морем. В последние несколько лет примерно по 150 тысяч человек ежегодно совершают полное опасностей путешествие из Ливии через Средиземное море. По данным Международной организации по миграции (МОМ), за последние четыре года погибло около трех тысяч беженцев. Причем, по данным СМИ, бывает, что лодки с нелегалами топит ливийская береговая охрана, поддерживаемая фондами и ресурсами из ЕС

Согласно оценкам правозащитного агентства ООН, в Ливии находится от 400 тысяч до миллиона нелегальных мигрантов из других африканских стран, стремящихся пересечь границу и морем добраться до ЕС. Центры содержания нарушителей миграционного законодательства переполнены, а их «постояльцы» могут быть не только ограблены, изнасилованы или убиты, но и проданы в рабство. При этом, по сведениям международных наблюдателей, рынки по продаже рабов растянулись вдоль всего маршрута миграции беженцев из Северной Африки. Счет на миллионы

Жертвами современной работорговли, как правило, становятся беженцы и мигранты из африканских государств, охваченных междоусобными войнами. Но не только они.

В положении рабов фактически находятся около 40 миллионов человек, сообщается в докладе Международной организацией труда (МОТ) и правозащитного агентства ООН. Причем, каждый четвертый из них — ребенок. В 2016 году примерно 25 миллионов человек занимались принудительным трудом под угрозой расправы или насилия, еще 15 миллионов состояли в браке по принуждению, почти пять миллионов человек принуждали к проституции.

Это лишь одна из оценок, которые дают различные правозащитные организации, о численности современных рабов. Причина в том, что рабский труд зачастую принимает завуалированные формы, его сложно выявить и разоблачить — уличить организацию в той или иной форме торгующую услугами рабов. Кроме того, разные исследования по-разному трактуют рабство, в частности, не все учитывают принудительную выдачу замуж женщин и несовершеннолетних девочек.

Приведенные выше цифры о более чем 40 миллионах рабов во всем мире, наиболее часто используемые СМИ, приводятся в так называемом «индексе рабства» за 2017 год, подготовленном МОТ и правозащитной группой Walk Free Foundation. В данном случае учитываются все формы незаконной эксплуатации с «применением силы или угрозой применения», нарушающие положения международных положений о правах человека и нормы трудового законодательства. Современное рабство в данном случае трактуется как ситуация эксплуатации, от которой человек не может отказать или сбежать из-за угроз, насилия или обмана. МОТ в этой статистике учитывает также людей, попавших в долговую кабалу и выполняющих принудительный труд для государственных структур.

Согласно данному исследованию, большая часть современных рабов — женщины (71 процент), мужчины составляют лишь треть. Именно женщины и девочки чаще всего подвергаются сексуальной эксплуатации (мужчин в этой категории всего 1 процент), а также их принудительно выдают замуж. Дети составляли около 37 процентов лиц, вынужденных вступать в брак по принуждению, 18 процентов жертв рабского труда и 21 процент жертв сексуальной эксплуатации.

В среднем в рабстве люди проводят от нескольких дней до нескольких лет (в случае с сексуальной эксплуатацией) до того момента, пока им не удается сбежать. Примерно 4 миллиона человек являются жертвами принудительной эксплуатации в интересах государственных органов. Их используют, как правило, в сельском хозяйстве и строительстве для стимулирования экономического роста.

Подсчитать доходы торговцев людьми, эксплуататоров и воротил секс-индустрии практически невозможно. Официальной статистики, понятное дело, нет. Однако очевидно, что речь идет об оборотах в сотни миллионов или даже миллиарды долларов. Причем, часть этих доходов получают и крупные международные корпорации, выпускающие одежду, обувь, товары повседневного спроса, а также крупные торговые сети.

Причем, рабский труд используется не только в неблагополучной Африке. Как выяснили мировые правозащитные организации, активно привлекают рабов, к примеру, в Туркмении при сборе хлопка. В частности, дешевый туркменский хлопок использовала сеть IKEA для выпуска постельного белья Malou и Nyponros, которое продается по всему миру. После того, как в прессу просочилась информация об использовании рабского труда на туркменских хлопковых полях, в том числе детей, компания отказалась от его закупки.

Adidas, Puma и H&M, до этого спокойно торговавшие изделиями из туркменского хлопка, развернули целую кампанию, призывая отказаться от его закупок. К ним также присоединились Walmart , Marks&Spencer и Tesco. Под официальным запретом, к которому присоединились многие мировые бренды, также находится хлопок, выращенный в Узбекистане Сирии . После того, как кампания против применения принудительного труда набрала силу, правозащитникам стало известно, что рабы использовались и при выпуске других товаров, в том числе на различных подпольных фабриках и фермах. Бывает и так, что рабами на частных фермах становятся люди, приезжающие на сезонные заработки в страны СНГ.

По данным МОТ, современное рабство наиболее распространено в Африке (7,6 жертвы на тысячу человек), за которой следуют Азия и тихоокеанский регион (6,1 на тысячу человек). Привлечение к принудительному труду наиболее активно практикуется в Азиатско-Тихоокеанском регионе (4 жертвы на тысячу жителей), а принудительный брак — в Африке (4,8 на тысячу).

Однако не нужно думать, что проблема современного рабства, которое официально было запрещено во всех цивилизованных странах еще в XIX веке, актуальна только для депрессивных регионов мира. Достаточно взглянуть на якобы благополучный Евросоюз. Не секрет, что ежегодно десятки тысячи женщин, отправляющихся на заработки в «сытые» страны ЕС, против своей воли оказываются в борделях. У людей отбирают документы, запугивают, сажают на наркотики и заставляют выплачивать мифические долги. К примеру, в Великобритании , согласно официальным данным, насчитывается около 13 тысяч рабов, причем речь идет не только об оказании сексуальных услуг.

Жуткая ситуация складывается с принудительной сексуальной эксплуатацией в Индии , где девочек похищают, запугивают и заставляют в нечеловеческих условиях заниматься проституцией. Многие из тех, кому удается вырваться из этого ада, нуждаются в длительной реабилитации, а некоторые сходят с ума в борделях.

При этом исследования международных организаций не учитывают тяжелый труд за мизерную плату, который по факту смело можно приравнять к рабскому. В частности, в 2016 году сообщалось о сборке румынами игрушек для «Киндер-сюрпризов», а в 2017-м — о работе украинских швей, которые за копейки трудятся над выпуском одежды известных европейских брендов.