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Удирающий вор прыгнул в реку и подрался с крокодилами
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Удирающий вор прыгнул в реку и подрался с крокодилами 

Lenta.ru 28 февраля 2018
Фото: Lenta.ru
В Малави крокодилы напали на козокрада, который прыгнул в реку, спасаясь от погони. Об этом сообщает южноафриканское издание Daily Sun.
Жители деревни Лазаро погнались за 23-летним мужчиной из деревни Чиквава, которого подозревают в краже четырех коз. Разъяренная толпа нагнала его у кишащей крокодилами реки Маперера. Бежать было некуда, поэтому он прыгнул в воду.
В реке козокрада немедленно атаковали две рептилии. Один крокодил схватил его за плечо, а другой — за ноги.
По словам констебля Фостера Бенджамина из отделения полиции в Чикваве, подозреваемый закричал и стал яростно отбиваться от хищников. Добрые люди пришли ему на помощь, вытащили из воды и отвезли в больницу. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
19 февраля сообщалось, что жители кенийской деревни Кантуни расправились с крокодилом, который грелся возле вещей пропавшего рыбака. В брюхе хищника обнаружили человеческую руку.
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