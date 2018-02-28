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Видео: ребенок-призрак решил поиграть в мячик
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Видео: ребенок-призрак решил поиграть в мячик 

Рамблер 28 февраля 2018
Авторы этого видеоролика, сделанного в английском городе Барнсли, считают, что столкнулись с веселым призраком ребенка.
На видео четко видно, как мяч, который неподвижно лежал на ступеньке лестницы, без всякой посторонней помощи поскакал вниз. Внимательное изучение каждого кадра показало наличие на лестнице странного светящегося шара, который находился в непосредственной близости от мяча.
Охотники за привидениями пока не пришли к однозначному выводу о природе этого объекта, но не сомневаются, что только рациональными причинами объяснить его появление нельзя.
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