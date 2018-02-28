Шаолиньский монах пробил иголкой стекло

Монахи из Шаолиньского монастыря согласились принять участие в эксперименте американских блоггеров. Один из мастеров продемонстрировал уникальную технику: броском стальной иглы он пробил воздушный шарик, расположенный за стеклом. Слоу-мо запись момента выглядит просто потрясающе!

Монах Фен Фей не стал долго готовиться к броску. Настоящему мастеру не нужны какие-то вычурные ритуалы — уверенность в себе и отточенное за десятилетия умение делают всю работу.

Чтобы точно увидеть происходящее в момент броска, эксперимент повторили уже без воздушного шарика. Скорость полета иглы настолько высока, что первая трещина будто возникает в стекле моментально.